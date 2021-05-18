Українські блогери й турагенти відвідали турецький Дальян
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеканал NTV.
«Українці, яких приймали з метою промоції регіону, відвідали бутик-готелі, канал Дальян, античне місто Каунос, пляж Ізтузу, який є однією з найкраще захищених відкритих територій в Європі, та гарячі джерела Кьойджегіз Султаніє», – повідомляє телеканал.
Зазначається, що цей регіон користується популярністю серед українців.
«Дальян розташований дуже близько до аеропорту Даламан. Це секретний рай Туреччини. Я знаю, що українські туристи дуже люблять Дальян… Каппадокія була дуже модною в Україні, але зараз Дальян для мене є більш модним, і найближчими днями сюди приїдуть тисячі українських туристів», – сказав у коментарі представник одного з українських турагентсв Андрій Уманець.
Президент Асоціації туризму та готельєрів Дальяна Алі Мюршіт Ягмур наголосив на зацікавленості у збільшенні кількості українських туристів в регіоні.
«Український ринок важливий для нас. З цієї причини авіакомпанія «Анадолюджет» здійснювала рейси з Києва, Одеси та ще 4 міст. Гості з України захоплюються Дальяном. Ми сподіваємось, що підкорення нових ринків буде обнадійливим і ми матимемо успішний туристичний сезон в пандемійні часи», – сказав Алі Мюршіт Ягмур.
Дальян – місто на південному заході Туреччини. Це один з найвідоміших туристичних курортів на річці Дальян, яка впадає в Середземне море. Біля міста розташовані численні історичні та природні пам’ятки. Популярна розвага – прогулянки річкою на човнах, тому Дальян називають «турецькою Венецією».
Фото: ntv.com.tr