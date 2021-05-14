Зміни до закону про туризм пішли на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон № 2673 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані в картці закону.

Законом пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не лише власникам, але і користувачам відповідних об’єктів нерухомості. Так, житлові об’єкти туристичної інфраструктури, які належать або управляються підприємцями, зможуть вважатися готелями та вести туристичний бізнес.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що реалізація ухваленого документа сприятиме стимулюванню та активізації розвитку ринку надання готельних послуг, збільшенню кількості готельної інфраструктури, і, як наслідок, – збільшенню зайнятості населення, його доходів та економічному зростанню регіонів, на території яких функціонуватимуть об’єкти туристичної інфраструктури.

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Закон передано на підпис Президенту України. У разі підписання документ набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон №2673 "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо розширення кола суб'єктів надання готельних послуг" 29 квітня 2021 року.