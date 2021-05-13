На історичних локаціях Львівщини до Дня Європи піднімуть прапор ЄС

На Львівщині 15-16 травня з нагоди Днів Європи одночасно піднімуть прапори ЄС на 9 локаціях, відкриють турсезон у Свірзькому замку, влаштують сходження на гору Камула й презентують шлях «Сто гостей святого Яна».

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА, святкування організовують Бібрська громада та Чеський центр у Києві.

Зазначається, що на гостей заходів чекатимуть екскурсії історичною будівлею товариства «Сокіл», містом Бібрка та Свірзьким замком, презентація маршруту для туристів. Він охоплюватиме церкви у селах Волощина, Лопушна, Вільхівці, Великі Глібовичі й місті Бібрка і пролягатиме до придорожньої статуї святого Яна Непомуцького.

«Місцева громада, а також ініціативи «Спадщина.ua», «Сокіл. Перезавантаження», тутешні ферми з гастромандрів демонструють кооперацію, гідну поваги і наслідування в інших краях Львівщини. Раніше тут вже відкривали офіс гостинності, ми приїжджали з проєктом «Експедиція громад: фокус на туризм». Цього ж разу захід пов’язаний із Днем Європи і він знову актуалізує для Львівської області Бібреччину», – зазначила директорка Управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака.

Центральною локацією Дня Європи буде давня скульптура католицького святого Яна Непомуцького в селі Суходіл. Статуї не менше 120 років, і вона має вагому цінність. Напередодні до ладу було приведено 4 липи, які ростуть довкола неї.

«Дерева довкола святого Яна Непомуцького поросли омелою, їх ніхто ніколи правильно не кронував. Цього року липи вдалося полікувати за підтримки Чеського центру в Києві», – розповів координатор проєкту «Сокіл. Перезавантаження», голова комісії з питань історико-архітектурної спадщини та туризму обласної ради, архітектор Іван Щурко.

Співорганізаторка Дня Європи на Бібреччині, волонтерка проєкту «Сокіл. Перезавантаження» Анна Герич повідомила, що у межах культурної програми біля статуї святого Яна на роздоріжжі відбудеться «живий» концерт барокової чеської фортепіанної музики та показ фільму «Перлини на дні».

Дізнатися більше про свято та ознайомитися з його програмою можна на сайті ЛОДА.