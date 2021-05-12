Кам’янець-Подільcький відзначить День міста фестивалями, концертами та вогняним шоу

У Кам’янці-Подільському 14-16 травня відзначатимуть День міста, під час якого влаштують кілька фестивалів, концертів, безкоштовні екскурсії та вогняне шоу.

Програму заходів у Фейсбуці опублікував міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко, передає Укрінформ. Зазначається, всі заходи проходитимуть під гаслом «Кам’янець – місто мрій». У п’ятницю, 14 травня, у місті відкриється фестиваль вуличної їжі та напоїв «Кам’янець», пройдуть літературні читання «Кам’янецькі чари», виступить військовий оркестр. На суботу, 15 травня, заплановані майстер-класи, виставка-вернісаж всеукраїнського пленеру «Портрет Поділля», безкоштовні екскурсії Старим містом, спортивний фестиваль «Я обираю теніс», фестиваль крафтових вина та сиру, відкриття свята «Кам’янець – місто мрій», концерти, міжконфесійна молитва за місто, акція «Ніч музеїв», вогняне шоу. Читайте також: Кам’янець-Подільський у «Ніч музеїв» запрошує на безкоштовні екскурсії У неділю, 16 травня, в місті триватиме фестиваль вуличної їжі «Кам’янець», дитяча розважальна програма та акція «Всі разом за сім’ю».