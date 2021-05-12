Гастрофест, екскурсії та конференція: Чернівці готуються до нового туристичного сезону

У Чернівцях упродовж 21-23 травня відбудеться відкриття туристичного сезону, під час якого проведуть ярмарок, гастрофест, туристичну конференцію та безкоштовні екскурсії.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор департаменту розвитку Чернівецької міської ради Сергій Бостан.

"По-перше, ми усі зараз залежимо від певних карантинних обмежень. І хоч Чернівці все ж таки вийшли із "червоної", але ми досі перебуваємо у "жовтій" зоні, де є певні обмеження. Незважаючи на таку ситуацію, ми плануємо активно розпочати туристичний сезон. Цього року ми плануємо відкрити туристичний сезон 21-23 травня. Розробили досить активну програму, яка буде поєднувати і цікаві атракції, і можливість людей долучитися до різноманітного формату ярмарків, передбачаємо конференції, екскурсії тощо", – сказав Бостан.

У міській раді сподіваються, що цьогоріч, попри всі обмеження, все ж таки вдасться більше популяризувати буковинський регіон для потенційних туристів – як українців, так й іноземців.

"Якщо нічого не зміниться, то попередньо ми плануємо відкриття 21 травня із презентації туристичного порталу міста. Ми зараз над ним працюємо і сподіваюся, що нам вистачить часу, щоб його представити громадськості. Так само ми плануємо провести і конференцію на тему "Буковина туристична: можливості, виклики, перспективи". До неї плануємо підключити експертів із усієї України, частина з яких приїде до Чернівців, а частина долучиться онлайн", – додав керівник міського департаменту розвитку.

Він зазначив, що ця конференція планується у форматі панельної дискусії "Туризм як драйвер для розвитку громад: можливості і перспективи". Тут буде презентація і керівництва Національної туристичної організації України, і представників експертного середовища на всеукраїнському рівні.

"На іншій дискусійній панелі цієї конференції будуть більше представляти івентові можливості, атракції, які запропонує наша чернівецька сторона. Тобто успішні масові заходи, які стали "магнітами" для туристів. Мова йде і про Meridian Chernovitz, і про Маланку-фест, і цьогорічне відзначення 400-річчя Хотинської битви тощо", – повідомив Бостан.

Читайте також: У Чернівцях після карантину відновлюють безкоштовні екскурсії містом

Крім того, уже 22 травня планується проведення на Соборній площі туристичного ярмарку. Там буде так зване туристичне містечко, де презентуватимуть свої можливості туристичні фірми з області.

Також буде окрема локація для територіальних громад Буковини, які мають бажання представити себе.

"Плануємо там провести гастрофест, містечко майстрів. Можливо, приїдуть до нас гості, які зможуть презентувати варіанти літнього відпочинку в Україні – представники Херсонської, Одеської областей. І якщо будуть дозволяти нам карантинні обмеження, планується невеличка концертна програма", – додав Бостан.

Також він зазначив, що впродовж 22-23 травня у місті проведуть низку безкоштовних екскурсій, на які запрошують усіх охочих чернівчан і гостей міста.