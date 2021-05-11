Міський голова Вінниці анонсував туристичні новації року

Вінницький міський голова Сергій Моргунов анонсував туристичні новації, які цьогоріч реалізують у місті: фестиваль гастрокультури, культурні open air-проєкти, нові екскурсії та музейні колекції.

Про це Моргунов повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«З травня у Вінниці стартував туристичний сезон-2021. Звичайно, в умовах світової пандемії він матиме свої особливості. Будь-яка криза стимулює до нестандартних рішень, і добре, що туристичний актив Вінниці адаптується до викликів. Одну з туристичних новинок цього року вже презентували днями – двоповерховий автобус для оглядових екскурсій містом. На черзі – поява колоритних страв з вишневим присмаком у закладах, що впроваджують Вінницький стандарт гостинності», – повідомив Моргунов.

За його словами, цьогоріч для гостей міста запроваджено нові пішохідні екскурсії мальовничими куточками Вінниці. А Музей моделей транспорту підготував для відвідувачів незвичайну «кіношну» колекцію.

Серед глобальних новацій – запровадження open air-заходів в музеї-садибі Пирогова у форматі пікніків та концертів.

Також цьогоріч у місті проведуть фестиваль вінницької гастрокультури.

Крім того, у місті реалізують культурний проєкт «Подільський шлях святого Якова», який в майбутньому планують інтегрувати в маршрут Ради Європи Camino de Santiago.