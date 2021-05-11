«Українська Атлантида»: на Бакоті з’явився туристичний центр

На відомій туристичній локації Бакота, що у Хмельницькій області, з’явився туристично-інформаційний центр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Є.

«Туристично-інформаційний центр повноцінно запрацює із 20 травня, але вже на ці травневі вихідні він працював у тестовому режимі. В активний туристичний період центр працюватиме без вихідних із 10 ранку до 22 вечора, щоб кожен зміг сповна скористатися послугами й допомогою», - йдеться у повідомленні.

Як розповів ініціатор відкриття турінфоцентру Андрій Вітер, туристи зможуть там отримати інформацію про те, де переночувати та поїсти, а також дізнатися про доступні екскурсії, розваги і локальних виробників. У центрі планують продавати місцеву крафтову продукцію, проводити її дегустацію та організовувати відвідування локацій, де її виготовляють.

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За його словами, з 20 травня в турінфоцентрі можна буде замовляти екскурсії на квадроциклах, сафарі-джипі або катері, а також політати на пара планах, повітряній кулі та зобити світлини в облаштованих фотозонах.

Бакота – відома туристична локація, яку часто називають «українською Атлантидою». У 1981 році село затопили під час будівництва Дністровської ГЕС. Нині там красиві краєвиди, цілющі джерела та Бакотський скельний монастир, а також є розроблений туристичний маршрут «Легенди Пониззя: Бакота і Староушицька громада».

Фото: Андрій Вітер/Є