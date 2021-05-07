На Закарпатті знайшли заблукалу вночі у горах харків’янку
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Закарпатській області, передає Укрінформ.
"6 травня о 23:35 до рятувальників звернулася жителька Харкова та повідомила, що заблукала і потребує допомоги", – йдеться у повідомленні.
Щодо подробиць, то під час проходження туристичного маршруту в лісі поблизу села Торунь Міжгірської територіальної громади Хустського району харків’янка 1993 року народження втратила орієнтир місцевості та заблукала.
Близько 4-ї ранку її знайшли поблизу гори Горган Прислоп та о 06:30 доправили до Міжгір’я.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я – 5 рятувальників – та спецавтомобіль.
Медичної допомоги, як стало відомо, харків'янка не потребувала. Стан її здоров’я задовільний.
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті врятували п’ятьох туристів, які заблукали в районі полонини Драгобрат.