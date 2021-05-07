На Закарпатті знайшли заблукалу вночі у горах харків’янку

У горах на Закарпатті зранку знайшли 28-річну харків'янку, яка втратила орієнтир та заблукала у лісі поблизу села Торунь.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Закарпатській області, передає Укрінформ.

"6 травня о 23:35 до рятувальників звернулася жителька Харкова та повідомила, що заблукала і потребує допомоги", – йдеться у повідомленні.

Щодо подробиць, то під час проходження туристичного маршруту в лісі поблизу села Торунь Міжгірської територіальної громади Хустського району харків’янка 1993 року народження втратила орієнтир місцевості та заблукала.

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Близько 4-ї ранку її знайшли поблизу гори Горган Прислоп та о 06:30 доправили до Міжгір’я.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучався особовий склад гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я – 5 рятувальників – та спецавтомобіль.

Медичної допомоги, як стало відомо, харків'янка не потребувала. Стан її здоров’я задовільний.

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті врятували п’ятьох туристів, які заблукали в районі полонини Драгобрат.