В Івано-Франківську до Дня міста відкрили «Крісло бургомістра» з секретом

В Івано-Франківську на території Палацу Потоцьких відкрили ковану інсталяцію «Крісло бургомістра».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Палац Потоцьких «Простір інноваційних креацій «Палац» у Фейсбуці.

«До Дня міста на території Комплексу колишнього палацу Потоцьких відкрили ковану інсталяцію «Крісло бургомістра», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що символічне крісло управителя міста прикрашає металевий контур ідеального міста-фортеці Станіславова, який створили місцеві ковалі торік під час фестивалю «Культурне різноманіття».

«Тепер можна побачити усю інсталяцію. До слова, має вона певний секрет – повний надпис «Крісло бургомістра не робить із вас бургомістра» відкривається лише тоді, коли на нього сісти. І водночас мати не дуже худорляву статуру», – зазначили в Палаці.

На переконання Івано-Франківського міського голови Руслана Марцінківа, «Крісло бургомістра» стане чудовою фотозоною для містян і туристів.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Івано-Франківськ відзначає свій 359-й день народження. Більшість заходів відбудуться онлайн та просто неба. У цей день в Івано-Франківську проїзд у транспорті КП «Електроавтотранс» влада зробила безкоштовним. Крім того, біля Івано-Франківська у селі Чукалівка з нагоди свята вперше відкрили тюльпанове поле.

Комунальне підприємство «Простір інноваційних креацій «Палац» запрацювало в Івано-Франківську 2018 року. Мета – діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури.

Фото: Палац Потоцьких «Простір інноваційних креацій «Палац»