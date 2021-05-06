У Миколаївській області на Тилігульському лимані стартував сезон кайтбордингу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Коблівської ОТГ.

«В районі села Українка Коблевської ОТГ на Тилігульському лимані відкрився сезон кайтбордингу – пілотованих повітряних зміїв (кайтів). Цей відносно новий екстремальний вид спорту зараз стрімко набирає популярності. Хороший вітер, спорядження і відмінний настрій – все, що потрібно, щоб ширяти над водою», – йдеться у повідомленні.

Тилігульський лиман – найглибша закрита водойма Миколаївщини. Його довжина сягає 60 км, ширина – 4,5 км. Сезон тут зазвичай відкривають із приходом теплих днів. Влітку тут дуже багато спортсменів та просто охочих покататися. Іноді буває під сотню кайтів одночасно.

Але особливо, якщо погода сприяє, то деякі екстремали починають кататися ще з березня. Щоб не замерзнути, вони використовують спеціальні теплі гідрокостюми.

Кайтбординг — це вид спорту, основою якого є рух під дією сили тяги, що розвивається утримуваним і керованим спортсменом повітряним змієм.

Фото: novosti-koblevo.mk.ua