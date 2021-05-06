В’їзд у Вінницю прикрасили фігурою персонажа з «Трансформерів»

У Вінниці південно-західний в’їзд у місто прикрасили фігурою персонажа із «Трансформерів» – Бамблбі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в департаменті у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Це не перша інсталяція на в’їзді у місто. Так, скажімо, з боку «київського», північного в’їзду стоїть цікава абстракція з нержавіючої сталі у стилі хай-тек у формі куба. А «вінницький Бамблбі» встановлений з боку Гніванського шосе. Трансформера встановили за спонсорські кошти, бюджетних грошей не використовували», – повідомили в департаменті.

У Вінниці в’їзд у місто прикрасили фігурою персонажа із «Трансформерів» / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Як йдеться на сайті міської ради, ідея встановлення цієї інсталяції виникла після завершення капітального ремонту Гніванського шосе. Під час виконання робіт на перехресті з об'їзною дорогою з'явилося коло, його й вирішили використати як «платформу» для інсталяції.

Жовто-чорний трансформер виготовлений з елементів автомобілів, у темну пору доби фігура підсвічується.

Вперше інсталяція на в’їзді у місто з’явилася 2015 року – неподалік західного автовокзалу встановили автомобіль-клумбу. А два роки тому в мікрорайоні Тяжилів на березі Родинного озера встановили корабель-клумбу.