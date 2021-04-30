Суд повернув громаді курортної Кирилівки землю на узбережжі вартістю 245 мільйонів гривень

У Запорізькій області суд повернув у комунальну власність земельні ділянки на узбережжі Азовського моря вартістю 245 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Рішенням суду задоволено позов Мелітопольскої окружної прокуратури в інтересах держави до Кирилівської селищної ради про визнання незаконним та скасування рішення, визнання недійсним договорів купівлі-продажу та повернення у комунальну власність 19 земельних ділянок площею майже 3 га загальною вартістю 245 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Підставою звернення прокурора до суду з позовом стали порушення вимог земельного та водного законодавства, допущені Кирилівською селищною радою під час продажу земельних ділянок водного фонду, які розташовані у межах прибережної захисної смуги Азовського моря.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Міністерство оборони України повернуло до сфери управління оборонного відомства 5 об’єктів незаконно відчуженого державного нерухомого майна у Львові.