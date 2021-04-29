На Волині заклали сад у обійсті Лесі Українки

У селі Колодяжному Ковельського району Волині на базі літературно-меморіального музею Лесі Українки з нагоди 150-річчя поетеси заклали екосад, де дерева вирощуватимуть без застосування хімічних препаратів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради у Фейсбуці.

Зокрема, на розташованій поблизу музею ділянці (загальною площею – 40 соток, з них під сад виділили близько половини) висадили фруктові дерева – груші, яблуні, абрикоси, вишні, черешні та сливи.

За словами директорки Волинського обласного краєзнавчого музею Оксани Важатко, захоплення садівництвом у родині Лесі Українки було сімейним. У них було три садки, є згадки про те, як Косачі варили варення. Коли екосад дасть плоди, працівники хочуть створити «Косачівське варення» і популяризувати його як своєрідний бренд музею.

Надалі планують організовувати систему компостування, щоб отримувати органічне добриво для саду.

Краєзнавці також хочуть облаштувати невеличку рекреаційну зону, прокласти стежки з природного каменю та встановити альтанки. Це, на їхню думку, дасть змогу залучити не тільки туристів, а й організувати цікавий навчальний процес для дітей.

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад нагадав, що в облраді у співпраці з усіма структурами працювали над тим, щоб Кабінет Міністрів вніс до переліку об’єктів, які фінансуватимуть з Державного фонду регіонального розвитку, пам’ятку культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» у селі Колодяжне. Уже цьогоріч у музеї розпочнуться реставраційно-ремонтні роботи.

Фото: @volynrada