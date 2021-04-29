На Волині заклали сад у обійсті Лесі Українки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради у Фейсбуці.
Зокрема, на розташованій поблизу музею ділянці (загальною площею – 40 соток, з них під сад виділили близько половини) висадили фруктові дерева – груші, яблуні, абрикоси, вишні, черешні та сливи.
За словами директорки Волинського обласного краєзнавчого музею Оксани Важатко, захоплення садівництвом у родині Лесі Українки було сімейним. У них було три садки, є згадки про те, як Косачі варили варення. Коли екосад дасть плоди, працівники хочуть створити «Косачівське варення» і популяризувати його як своєрідний бренд музею.
Надалі планують організовувати систему компостування, щоб отримувати органічне добриво для саду.
Краєзнавці також хочуть облаштувати невеличку рекреаційну зону, прокласти стежки з природного каменю та встановити альтанки. Це, на їхню думку, дасть змогу залучити не тільки туристів, а й організувати цікавий навчальний процес для дітей.
Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад нагадав, що в облраді у співпраці з усіма структурами працювали над тим, щоб Кабінет Міністрів вніс до переліку об’єктів, які фінансуватимуть з Державного фонду регіонального розвитку, пам’ятку культурної спадщини «Білий та Сірий будинки Косачів» у селі Колодяжне. Уже цьогоріч у музеї розпочнуться реставраційно-ремонтні роботи.
Фото: @volynrada