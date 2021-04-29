Укрзалізниця призначила ще два «святкові» поїзди

Укрзалізниця, враховуючи великий попит на перевезення у передсвяткові дні, додає два рейси між Харковом та Одесою на вихідні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що маршрут поїзда №242/241 Одеса — Дніпро — Одеса буде подовжено до Харкова. З Одеси він вирушатиме 29 квітня та 3 травня, а з Харкова — 30 квітня та 4 травня. Також маршрут поїзда №251/252 Харків — Миколаїв — Харків буде подовжено до Одеси. З Харкова він вирушатиме 29 квітня та 09 травня, а з Одеси — 30 квітня та 10 травня.

Таким чином, загальна кількість додаткових рейсів на свята дорівнюватиме 28, а очікувана кількість пасажирів перевищить 325 тис. Укрзалізниця пропонує більше рейсів та додаткових вагонів для уникнення скупчень людей та наголошує на важливості дотримання маскового режиму для безпечних подорожей.

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У компанії також нагадують, що швидкісний поїзд Інтерсіті+ «Бойківський експрес» №745/746 Київ — Славсько здійснить свої перші рейси після перейменування 1 та 4 травня.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята. У відповідь на численні прохання пасажирів додаткові сполучення отримали Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.