Відомі курорти Львівщини планують об’єднати лісовою дорогою

На Львівщині планують збудувати нову лісову автомобільно-пішохідну дорогу, яка сполучить Трускавець із туристичними «магнітами» Дрогобицього району – гірськолижним об’єктом «Буковиця» та стартовою точкою проєкту «ВелоБескиди».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зазначається, що нова лісова дорога потенційно стане туристичним об’єктом, поруч збираються збудувати велодоріжки та хідники. Окрім того, у планах – будівництво інших доріг, які б доповнювали одна одну і сприяли покращенню логістики у громаді. Зокрема, планується відновлення старої ґрунтової дороги між Трускавцем та Оровом, спорудженої ще у 30-х роках. Зараз вона непроїзна.

«Реалізація цього проєкту (будівництво нової лісової дороги – ред.) стане ще одним кроком до покращення туристичної привабливості всього регіону, зацікавить ще більше туристів, зокрема тих, хто любить активний відпочинок. Це розвиток зеленого, спортивного та велотуризму, популяризація найближчого до Львова сучасного гірськолижного центру («Буковиця» – ред.). А розвиток туристично-спортивної інфраструктури – це надалі залучення нових інвестицій. Крім того, це сприятиме розвитку громади, доступності мешканців до об’єктів соціальної інфраструктури…», – зауважив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний.

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За словами міського голови Трускавця Андрія Кульчинського, будівництво дороги розширить відпочинкову інфраструктуру та урізноманітнить форми відпочинку для гостей. Оскільки з лікувально-оздоровчого осередку до активних атракцій можна буде дістатися за кілька хвилин.

«Це має бути сучасне шляхове сполучення курортного міста з центром активного відпочинку, яке буде можливо використовувати як для автомобільного сполучення, так і для пішого та велосипедного туризму», – сказав міський голова Трускавця.

Відтак, Львівська ОДА звернеться до Кабінету Міністрів України щодо вилучення земельної ділянки з постійного користування ДП «Дрогобицький лісгосп» із зміною цільового призначення землі та переданням її у комунальну власність Трускавецької та Бориславської громад. Це, запевняють в облдержадміністрації, стане черговим кроком до будівництва нового шляху.

Фото: Львівська ОДА