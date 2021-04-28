Іспанія готується відкрити кордони для туристів із червня

Іспанія заявила, що сподівається відкритися для закордонних туристів із червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Міністр туризму Фернандо Вальдес заявив, що в травні відбудеться пілотне випробування допуску, щоби перевірити, наскільки Іспанія готова прийняти іноземних мандрівників.

Вальдес, виступаючи на туристичній конференції в Мексиці, сказав, що його країна «в червні буде готова повідомити мандрівникам з усього світу, що ви можете нас відвідати».

Однак він наголосив, що будь-яка схема допуску туристів із неєвропейських країн залежатиме від «цифрового зеленого сертифіката» ЄС.

ЄС працює над запуском «цифрового зеленого сертифіката» до літніх канікул. Він матиме поширюватися на всіх, хто був вакцинований проти коронавірусу, має негативний тест або нещодавно перехворів.

Ключ до цифрового сертифіката ЄС – QR-код, що містить особисті дані, і Єврокомісія заявляє, що він буде безпечним і надійним. Вона працює з ВООЗ, щоби гарантувати визнання сертифіката за межами Європи.