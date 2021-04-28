Укрзалізниця оприлюднила перелік найпопулярніших рейсів на травневі свята
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначається, що Укрзалізниця спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят, зокрема попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення від початку року.
У компанії склали рейтинг п'яти найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже понад 5 тисяч українців:
- №46/45 Лисичанськ — Ужгород (1 184 пасажири);
- №142/141 Львів — Бахмут (1 055 пасажирів);
- №92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);
- №138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1 003 пасажири);
- №58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).
Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається на інших напрямках, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята. У відповідь на численні прохання пасажирів додаткові сполучення отримали Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.