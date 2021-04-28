Укрзалізниця оприлюднила перелік найпопулярніших рейсів на травневі свята

АТ "Укрзалізниця" опублікувало рейтинг найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перші вихідні травня, на які придбали квитки понад 5 тисяч пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що Укрзалізниця спостерігає сплеск зацікавленості пасажирів у подорожах під час травневих свят, зокрема попит на квитки 30 квітня на 23% вищий за середнє значення від початку року.

У компанії склали рейтинг п'яти найпопулярніших рейсів далекого сполучення на перший травневий вікенд, квитки на які сумарно придбало вже понад 5 тисяч українців:

№46/45 Лисичанськ — Ужгород (1 184 пасажири);

№142/141 Львів — Бахмут (1 055 пасажирів);

№92/91 Одеса — Костянтинівка (1041 пасажир);

№138/137 Хмельницький — Лисичанськ (1 003 пасажири);

№58/57 Одеса — Ковель (907 пасажирів).

Крім того, висока зацікавленість пасажирів спостерігається на інших напрямках, де Укрзалізниця вже вибірково додала окремі рейси та продовжує оперативно аналізувати можливість причеплення додаткових вагонів.

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Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця збільшила кількість додаткових поїздів на травневі свята. У відповідь на численні прохання пасажирів додаткові сполучення отримали Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь із Рівненщиною.