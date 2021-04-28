Чернівецькому скансену подарували гуцульські ґринджоли

У Чернівецькому обласному музею народної архітектури та побуту з’явився новий експонат – гуцульські ґринджоли (сани).

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"У Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту з’явився новий експонат – ґринджоли. Це один із найдавніших видів транспорту гуцулів, який скансену подарувала Конятинська територіальна громада", – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що сани належали 84-річному жителю із села Самакова, який захотів передати їх музею, щоб ґринджоли побачили якомога більше людей. Це дорога ручна робота і вони досі придатні до користування.

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"Ми прикрасимо сани квітковими композиціями та доповнимо іншими цікавими об’єктами. Влітку це буде яскрава фотозона, а у зимовий період придумаємо для них якусь іншу цікаву роль. Ми робимо все, щоб наш музей з кожним новим експонатом ставав ще привабливішим для туристів", – сказав директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту Іван Пілат.

Він також зазначив, що наразі у музеї просто неба тривають реставраційні роботи у експозиційній зоні. Тут відновлюють старовинну хату буковинського підгір’я та готують територію до весняно-літнього сезону.

Фото: bukoda.gov.ua