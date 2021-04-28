Музей-садиба Пирогова стане локацією для концертів просто неба

Вінницький Національний музей-садиба М.І. Пирогова стане місцем проведення концертів просто неба у межах проєкту PIROGOV SKY.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили представники організатора проєкту – компанії «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Влітку у Вінниці з’явиться нова культурна локація, де уперше в місті будуть щотижня проводитися концерти просто неба. Вони проходитимуть у Національному музеї-садибі Пирогова, який перетвориться на головний майданчик найгучніших open-air’ів. Це наш спільний із музеєм проєкт, який поєднає культуру й історію, туризм і цікаве сімейне дозвілля, минуле і сучасність. Він має назву PIROGOV SKY», – повідомили у компанії.

Організатори проєкту зазначили, що концерти просто неба в парку музею проходитимуть починаючи з червня у вихідні дні впродовж усього літа.

Завдяки подіям PIROGOV SKY одна з головних туристичних візитівок Вінниці набуде нових опцій і стане привабливішою для відвідувачів, особливо в умовах пандемії коронавірусу. Усі локації проєкту PIROGOV SKY планують делікатно інтегрувати у паркову територію садиби, не псуючи простір музею.

На великій галявині поруч із центральною алеєю садиби розмістять велику сцену й партер на 500 місць. А в яру, навпроти будинку Миколи Пирогова, розташується відпочинкова лаунж-зона, де діятиме фудкорт і з’являться цікаві фотозони.

На концертах PIROGOV SKY виступатимуть відомі сучасні українські зірки усіх найпопулярніших стилів та жанрів: від джазу і поп-року до неошансону, сучасних вистав і гумору без цензури.