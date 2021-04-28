Аккерманська фортеця: цикл «Фортеці України», випуск третій

Була заснована у XIII столітті генуезцями для контролю торгових шляхів, розбудована молдовськими господарями, захоплена османською, а потім російською імперіями

Розташована на скелі над Дністровським лиманом за 18 кілометрів від узбережжя Чорного моря - на залишках давногрецького міста. Внутрішні мури завтовшки до 5 метрів ділять фортецю на чотири самостійні частини: Цитадель, а також Гарнізонний, Цивільний та Карантинний двори. Дві з 26 вцілілих донині башт названі іменами поетів Овідія та Пушкіна. Цитадель має розгалужену, досі до кінця не досліджену мережу підземних ходів.

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