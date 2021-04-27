В Одесі туристичний сезон відкриє мультикультурний фестиваль

Упродовж цьогорічних травневих свят в Одесі відбудеться низка культурно-мистецьких заходів, у яких зможуть взяти участь жителі та гості міста.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла директор департаменту культури і туризму Одеської міськради Тетяна Маркова.

"У великодню неділю, 2 травня, на Дерибасівській відбудеться масштабний перформанс, що відтворюватиме останні дні життя Ісуса Христа. Причому ця важлива і цікава подія для християнської громади Одеси відбудеться як на означеній центральній локації, так і в сквері Гамова", – сказала Маркова.

Не менш масовим, уточнила директор департаменту, буде також фестиваль OdesaMayFolkFest, у межах якого 8-9 травня плануються концерти на великій сцені Літнього театру різних фольклорних колективів Одеси й області, інших регіонів та гостей з-за кордону. Зокрема, танцювальний флешмоб «Фолк-Сальса», виставка «Об'єкти архітектурної спадщини в роботах Одеських художників» тощо.

Як наголосила Маркова, співорганізаторами OdesaMayFolkFest стали відповідні структури міськради, культурні товариства і дипломатичні місії в Одесі. Вони сподіваються, що фестиваль стане культурною подією високого рівня, яка об'єднує жителів мультикультурної Одеси, області та України в контексті актуальних загальнодержавних цілей та цінностей. Крім того, фестиваль відкриє туристичний сезон у регіоні, впроваджуючи традицію поїздки туристів до Одеси на довгі травневі свята.

Ще один мистецький захід – Одеський міжнародний конкурс скрипалів – пройде в місті 7-13 травня.

"Конкурс присвячений 150-річному ювілею видатного педагога Петра Столярського. Перші два тури за участю 65 скрипалів з 24 країн світу прийме Одеська національна музична академія ім. А. Нежданової. А третій тур і заключний гала-концерт лауреатів конкурсу відбудуться 12 і 13 травня в обласній філармонії у супроводі Національного одеського філармонічного оркестру під керуванням маестро Хобарта Ерла", – зауважила Маркова.

У міськраді акцентували, що ці й інші культурно-мистецькі заходи та відпочинок на березі моря відбуватимуться в межах дотримання вимог «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу, в якій наразі перебуває Одещина.

Як повідомляв Укрінформ, в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. О. Блещунова в форматі онлайн презентували перший в Україні музейний комікс.