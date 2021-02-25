Група Музею науки Британії пропонує переглянути експонати, які ще ніхто не бачив онлайн

Британська Група Музею науки (Science Museum Group) пропонує відвідувачам сайтів вибіркову демонстрацію експонатів колекції, які ще ніхто не бачив онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Science Museum Group.

Колекція групи налічує понад сім мільйонів предметів, що мають відношення до науки, техніки, інженерної справи, медицини, транспорту та медіа. З них близько 350 тисяч об’єктів можна переглянути в онлайн-режимі. Для того, щоб популяризувати цю можливість, творці колекції придумали своєрідний рандомайзер.

Завдяки йому кожному, хто зайде на сайт Science Museum Group демонструється експонат, який до цього ніхто ніколи не переглядав онлайн. Так само у випадковий спосіб можна перейти до наступного предмету або документу в колекції, оновивши сторінку.

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Також можна ознайомитися з експонатами й у звичайний спосіб.

Група Музею науки – це об’єднання британських музеїв, серед яких Музей науки у Лондоні, Музей науки і промисловості у Манчестері, Національні залізничні музеї у Йорку та Шилдоні, Національний музей науки і медіа у Бредфорді та Музей науки у Свіндоні.

Фото: Science Museum Group