На Полтавщині розробили новий туристичний маршрут

У місті Кременчук Полтавської області презентували новий маршрут для мандрівників під назвою «Місто великих планів та звершень, місто великої води і міцної землі».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.

Зазначається, що турпродукт познайомить гостей міста з місцевими парками, архітектурними пам’ятками та гастрономією. До маршруту входить 10 об’єктів: «Парк Миру», «Міський сад», Придніпровський парк, палац імені Котлова, Свято-Миколаївський храм, сквер імені Олега Бабаєва.

Співрозробниця маршруту Анна Шендрик радить пройти його у теплу пору року. У маршруту чітко прописана технологічна карта, всі місця, які можна відвідати, їхнє розташування, короткий опис кожного об’єкта.

«Кременчук зазвичай асоціюється з промисловістю. Але екскурсоводи хочуть показати його іншим, цікавішим. Місто нині славиться найбільш облаштованими парками в області. Також це місто має свої гастрономічні традиції. А ще намагалися висвітлити багатовікову історію Кременчука», – сказала Шендрик.

Маршрут розрахований на день, але за бажанням туристи можуть його варіювати. У місті зупинитися є де. Нині будується чимало турбаз на березі Дніпра, в районі заповідної зони.

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«Кременчук дивує, коли ми починаємо відходити від центральних вулиць. У віддалених районах є чимало старих будівель XVIII-XIX століть. Є конкретні пам’ятки, які збереглися з того часу. Річка Дніпро додає промисловому місту природних цікавинок. Це і є фішкою Кременчука», – сказав спірозробник маршруту Артур Ароян.

Турмаршрут розроблений на замовлення Департаменту культури і туризму облдержадміністрації та реалізується за його підтримки. Скористатися ним можуть всі охочі. Приурочили його до Всесвітнього дня екскурсовода.

«Вирішили відійти від традиційного формату відзначення Всесвітнього дня екскурсовода з врученням грамот і відзнак. А ще за період карантину люди засумували за подорожами. Вирішили презентувати щось нове, а саме цей туристичний маршрут. У майбутньому екскурсоводи зможуть ним скористатися, щоб залучити якомога більше туристів на Полтавщину. Й, до слова, це наш перший пілотний проєкт після жорсткого тривалого карантину. І сподіваюся, що ковід мине і туристична галузь запрацює на повну», – сказала начальник відділу туризму і розвитку музейної справи Департаменту культури і туризму облдержадміністрації Лілія Федорченко.

Маршрут можна знайти в вільному доступі на сайті Департаменту культури і туризму найближчим часом.

Фото: Полтавська ОДА