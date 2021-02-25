У Батурині можна буде потрапити в гості до козацької родини

На території Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" у Батурині на Чернігівщині в Міжнародний день музеїв, 18 травня, відкриється інтерактивний музей побуту козаків другої половини XIX століття.

Як передає Укрінформ, про це Zruchno.Travel повідомила генеральний директор заповідника Наталія Реброва.

"Ми розповідаємо про гетьманів, і це наше основне завдання. Але ми десь забули розповісти про того козака, який протягом століть будував Україну. Це не буде класичний музей, де тільки оглядають експозиції. Він буде принципово іншим. Це буде живий, інтерактивний музей. На якихось 15-20 хвилин кожен відвідувач зможе стати учасником життя родини батуринского козака другої половини XIX століття. Гадаю, це буде цікаво та успішно", – анонсувала Реброва.

За її словами, робоча назва нового музею "Козацький двір". Імерсивну експозицію розмістять у старовинній хаті поблизу Цитаделі Батуринської фортеці.

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"Нам подарували історичну садиба, збудовану XIX століття, дуже вигідно розташовану поруч зі стоянкою біля Цитаделі, зі старовинною піччю, з усім начинням. Будівельна частина робіт уже завершилася. Зараз облаштовуємо експозицію. 18 травня запрошуємо всіх на відкриття музею", – сказала Реброва.

Крім того, цією весною заповідник презентує свій новий вебсайт. За словами директорки, це меценатський проєкт вартістю 100 тисяч гривень.