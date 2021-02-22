Wizz Air літатиме з Болгарії до України за новими маршрутами – Держтуризм

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air улітку запустить нові маршрути до столиці України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держтуризму.

"У період з 10 червня до 12 вересня 2021 року Wizz Air здійснюватиме польоти за новими маршрутами до Києва", – йдеться в повідомленні.

Посилаючись на Міністерство закордонних справ України, ДАРТ доповідає, що авiаперевізник оголосив про створення сезонної бази в Бургасі (Болгарія), де буде розміщено літак Airbus A320. Вартість квитків становитиме орієнтовно 25 євро в одну сторону.

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"Розширення авіаційного сполучення збільшить потік болгарських туристів до України, що сприятиме розвитку місцевого туризму та економіки. Окрім того, це дасть змогу українцям подорожувати до чорноморського узбережжя Болгарії", – прокоментувала голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

У відомстві зазначили, що Wizz Air – компанія-перевізник, яка є лідером у Болгарії та працює на ринку близько 16 років.

Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня 2020 року угорський лоукостер Wizz Air поновив низку авіарейсів з України.