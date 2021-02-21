На Рівненщині туристи зможуть потрапити до унікальної «Пущі Радзівіла»

У Рівненській області створять ще один природоохоронний об’єкт – НПП «Пуща Радзівіла» площею понад 24 тис. га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента України «Про створення національного природного парку «Пуща Радзівіла». НПП площею 24 265,307 га розташований на території Сарненського району Рівненської області. Його природні комплекси та об’єкти українського Полісся мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову та освітню цінність, що буде сприяти розвитку туризму на Рівненщині», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до території нацпарку передадуть 22 427,1588 га земель лісогосподарського призначення, з яких 16 299,9549 га вилучать у Рокитнівського лісового господарства та 6 127,2039 га в Остківського лісового господарства. Крім того, нацпарк отримає 1 823,4 га земель запасу водного фонду, лісогосподарського, природно-заповідного та іншого призначення, а також 14,7482 га земель запасу сільськогосподарського призначення.

Ці території – унікальні й розташовані в басейні річки Ствіга. Тут дуже цінні водно-болотні угіддя, озера та ставки. Також тут мешкає багато представників Червоної книги України.

«Пуща Радзивіла» стане третім національним парком на Рівненщини й збільшить природно-заповідний фонд області на 1%. НПП приєднається до двох наявних – Дермансько-Острозького й Нобельського.

Фото: сторінка голови Рівненської ОДА Віталія Коваля