Хортицю хочуть зробити територією вихідного дня

У Національному заповіднику "Хортиця" планують розвивати інфраструктуру й відновити низку історичних об’єктів.

Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух під час робочої зустрічі з журналістами щодо планів розвитку Хортиці, передає Укрінформ із посиланням на департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

"На жаль, за останні 10 років на Хортиці нічого не змінилося і нічого не було побудовано нового. Більш того, деякі історичні об'єкти починають руйнуватися. Наприклад, в Музеї історії Запорізького козацтва на даху утворилася величезна тріщина, на цей момент там ведуться ремонтні роботи. Останні 5 років Музей історії козацтва на Хортиці не працює. Так не має бути", – зазначив Старух.

Зокрема, планується обладнати на острові велодоріжки, доріжки для пробіжок, а також відновити історичні об'єкти, серед яких і музей, і "Козацьке коло". Також концепція розвитку Хортиці передбачає, що вона має стати територією вихідного дня, куди приїжджатимуть люди з різних територій. Для цього в ОДА планують розвинути інфраструктуру і зберегти історичні цінності.

Як відомо, Національний заповідник "Хортиця" став одним із "магнітів" України та має дати потужний поштовх до розвитку туризму в регіоні.