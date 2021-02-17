Нове управління Миколаївської ОДА куруватиме колишній заступник міністра туризму Криму

У Миколаївській облдержадміністрації створено нове управління – з питань туризму та курортів, якого тривалий час тут не було. Куруватиме його ексзаступник міністра туризму Криму, а нині – новопризначений заступник голови ОДА Микола Марінов.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні голови ОДА Віталія Кіма, передає Укрінформ. Опікуватися розвитком туризму в області буде 13 фахівців. Їх набрали за рахунок скорочення штатної чисельності трьох структурних підрозділів: департаментів економічного розвитку, фінансів й управління молоді та спорту. Читайте також: Туристичні пам'ятки Миколаєва оснастили «розумними» табличками За словами Кіма, туризм визначено одним із пріоритетних напрямків роботи облдержадміністрації. Саме з цією метою він запросив на роботу Марінова, якого вважає професіоналом високого рівня у цій галузі. Фото: niklife.com.ua