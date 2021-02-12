Київрада уніфікувала пільги на відвідування муніципальних музеїв

Київська міська рада затвердила знижки окремим категоріям населення на відвідування муніципальних музейних закладів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Відтак, безкоштовно (крім екскурсійного обслуговування) муніципальні музеї Києва зможуть відвідувати особи з інвалідністю І групи; ветерани війни (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни); військовослужбовці строкової служби та які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією; особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.

Крім того, безплатним буде вхід до музеїв для реабілітованих, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії; дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей дошкільного віку; працівників музеїв та закладів музейного типу; здобувачів вищої освіти відповідного фахового напрямку; осіб, які отримали статус постраждалих учасників Революції Гідності.

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Знижку розміром 50% від вартості вхідного квитка зможуть отримати учні, студенти, пенсіонери, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, діти війни, інваліди ІІ групи, особи з багатодітних сімей.

Як повідомлялося, Київська міська рада ухвалила рішення передати від територіальної громади міста Києва безоплатно в дар місту Флоренція в Італійській Республіці бронзову скульптурну композицію "Т.Г. Шевченко".