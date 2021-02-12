Київрада уніфікувала пільги на відвідування муніципальних музеїв
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.
Відтак, безкоштовно (крім екскурсійного обслуговування) муніципальні музеї Києва зможуть відвідувати особи з інвалідністю І групи; ветерани війни (учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни); військовослужбовці строкової служби та які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією; особи, звільнені з військової служби, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батьки військовослужбовця, який загинув (помер) або пропав безвісти під час проходження військової служби; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни.
Крім того, безплатним буде вхід до музеїв для реабілітованих, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І та ІІ категорії; дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей дошкільного віку; працівників музеїв та закладів музейного типу; здобувачів вищої освіти відповідного фахового напрямку; осіб, які отримали статус постраждалих учасників Революції Гідності.
Знижку розміром 50% від вартості вхідного квитка зможуть отримати учні, студенти, пенсіонери, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, діти війни, інваліди ІІ групи, особи з багатодітних сімей.
Як повідомлялося, Київська міська рада ухвалила рішення передати від територіальної громади міста Києва безоплатно в дар місту Флоренція в Італійській Республіці бронзову скульптурну композицію "Т.Г. Шевченко".