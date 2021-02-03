На Хмельниччині млин ХІХ століття хочуть перетворити на готель

У місті Нетішин на Хмельниччині залишки цегляного млина ХІХ століття перебудують у житлово-готельний комплекс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.Поділля.

«Фасад – це єдине, що залишилося від тієї споруди. Забудовник планує його зберегти таким, яким він є, але використати для створення абсолютно нового об’єкта, який, я переконаний, стане окрасою Нетішина. Наскільки знаю, млин перебудують у готель з рестораном, також там збудують житловий комплекс. Старовинний млин розташований на околиці міста, в досить гарному місці, на березі річки. Туди містяни їздять відпочивати, там є гарний підвісний міст. Забудовник також обіцяє облаштувати там пляж та місця відпочинку», – розповів Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк.

Він додав, що млин продали у приватну власність депутату Нетішинської міської ради та директору ТОВ «Атоммонтажсервіс» Сергію Вознюку ще на початку 2000-х років. Тоді млин не був пам’яткою історії, а такий статус він отримав лише 2013 року.

Погодження на проведення робіт мають надати органи охорони культурної спадщини. Після того, як власник млина подасть проєкт реконструкції, засідатиме спеціальна комісія, яка його оцінюватиме й рекомендуватиме за потреби внести у нього зміни.

Зазначається, що стародавні нетішинські млини, які розташовувалися на річці Горинь, згадуються у літописах XVII століття. Тоді тут були так звані млини «Маримонти». Наприкінці ХІХ століття старі млини згоріли. Тоді нетішинський поміщик Вільгельм Леві розпочав будувати цегляний, частина якого збереглася донині. Млин функціонував до початку 1970 років, у післявоєнний період там діяла гідроелектростанція.

Ілюстрації: Фейсбук-спільнота Нетішин