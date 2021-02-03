До Малого карпатського кола хочуть внести туристичну дорогу з під'їздом до румунського кордону

Закарпатські посадовці пропонують додати до проєкту "Мале карпатське коло" автодорогу Синевир – Колочава – Буштино з під'їздом до румунського кордону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

"У Закарпатській ОДА розробляли стратегію дорожнього кільця, яке з’єднає три області проєкту "Мале карпатське коло". В області пропонують віднести до проєкту один із головних туристичних шляхів області, який проходить через Хустський та Тячівський райони, – це автомобільна дорога Синевир – Колочава – Буштино з під’їздом до КПП "Яблунівка", що на українсько-румунському кордоні", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що голова Закарпатської ОДА доручив управлінню лісомисливського господарства області надати пропозиції щодо включення до Малого карпатського кола лісових доріг, які вже існують, щоб через покращення їхнього стану можна було створити додаткову вело- та пішохідну туристичну інфраструктуру.

Як інформують в ОДА, також було надано доручення забезпечити виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво лісової дороги від урочища Омножанський до підніжжя Синевирського перевалу з подальшим погодженням з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як відомо, Мале карпатське коло – це інфраструктурний проєкт, до якого входять три області – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська. Він має на меті через розвиток туризму сприяти підвищенню рівня життя місцевого населення та створенню якісної дорожньої та туристичної інфраструктури.

Фото: carpathia.gov.ua