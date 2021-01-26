Через COVID-19 cфери гостинності та креативних індустрій недоотримали 83 мільярди гривень – експерт

У зв’язку з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу сфери гостинності та креативних індустрій в Україні торік недоотримали понад 83 млрд грн.

Про це повідомив координатор робочої групи з розробки Національної економічної стратегії до 2030 року Кирило Криволап під час другої зустрічі публічного обговорення проєкту стратегії на тему: «Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності», передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо пандемії коронавірусу, на жаль, сфера послуг, туризм, індустрія гостинності, креативні індустрії дуже вразливі до пандемії… Вже відомі дані, що фактично внаслідок карантинних обмежень сукупні недоотримані доходи індустрії гостинності та креативних індустрій перевищили 83 млрд гривень. Це фактично ті цифри, які становлять наші втрати ВВП минулого року від впливу коронавірусу», – сказав Криволап.

Він додав, що за один вікенд втрати цих секторів можуть сягати 1,5 млрд грн, і під загрозою можуть бути близько 100 тисяч робочих місць, зокрема 50 тисяч самозайнятих.

Криволап також зазначив, що відновлення ринків відбувається повільно через міграцію робочої сили до більш захищених індустрій – «тобто колишні дизайнери стають працівниками харчової галузі або агросектору – і не завжди повертаються назад у галузь креативних індустрій».

«Негативний баланс робочої сили в креативних індустріях призведе до втрати їхнього експортного потенціалу та можливості промоції України в світі через креативні продукти та послуги», – зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Національна економічна стратегія-2030 розробляється робочою групою Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня і триватиме до 10 лютого.