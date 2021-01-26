Туристична галузь значною мірою перебуває в тіні – Олеськів

Індустрія гостинності та туризму в Україні великою мірою тінізована, офіційні цифри й експертні оцінки різняться в рази.

Про це сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів під час другої зустрічі публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 на тему "Підтримка креативних індустрій та індустрії гостинності", передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про індустрію гостинності, то є високою тінізація галузі. Цифри, які є, всього 22 млрд гривень – це додана вартість підприємств сектора, і близько 1% доданої вартості на сьогодні становить туризм. Хоча, на думку багатьох експертів і за альтернативними підрахунками, це близько 7%. Це також є близько 3,2% офіційно зайнятих в Україні. Хоча ми знаємо, що велика кількість людей, які працюють в туризмі, працюють неофіційно. Це багато людей, яких сьогодні підтримує така робота, в сільській місцевості зокрема. І в туризмі працюють найбільш вразливі верстви населення – це жінки, молодь, люди старшого віку", – поінформувала Олеськів.

Вона зазначила, що впродовж року Міністерство культури та інформаційної політики і Держтуризм, а також Український культурний фонд зробили багато кроків для того, щоб підтримати галузь.

"Зокрема, 52,7 млн грн було надано як гранти інституційної підтримки. Хоча виділено було 100 млн грн, але через низьку відповідність критеріям витрат, які є прозорими, на меншу суму гранти були виділені", – уточнила голова Держтуризму.

Олеськів зазначила, що на сьогодні у Верховній Раді є законопроєкт про туризм, який буде розглянутий у першому читанні і який зараз активно обговорюється, "він вносить дуже багато важливих речей, які дадуть основу для зміни ефективності управління галуззю".

За її словами, щодо розвитку індустрії гостинності й туризму ті дії, які сьогодні здійснює міністерство та агентство, збігаються зі стратегічними баченнями, зазначеними в національній стратегії.

"Вважаємо, що насамперед нам потрібно працювати над зміною та більш ефективним управлінням галуззю та забезпеченням сталого розвитку ринкової екосистеми, незалежно від будь-яких політичних змін, які можуть відбуватися в країні", – зауважила Олеськів.

Як повідомляв Укрінформ, Національну економічну стратегію-2030 розробляє робоча група Кабінету Міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Обговорення проєкту Національної економічної стратегії-2030 розпочалося 22 січня і триватиме до 10 лютого.