Торік понад 11 мільйонів українців побували у 123 країнах світу
Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Державної прикордонної служби.
«Найбільш відвідуваними стали для наших земляків три країни, що межують з Україною. На першому місці Республіка Польща – близько 4 млн, на другому - Угорщина – 1 млн 635 тис. та на третьому - РФ – 1 млн громадян України. Серед лідерів минулого року були також такі країни, як Туреччина, де побувало 965 тисяч українців, та Єгипет – 730 тисяч», - зазначили у ДПСУ.
Велика кількість українців їздили до Румунії – понад 626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.
Популярною стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тис. наших співвітчизників.
Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тис., Іспанія – 53,5 тис., Велика Британія – 44,5 тис., Болгарія – 42 тис., Ізраїль – 41 тис., Грузія – 33,6 тис., Греція – 26,5 тис., Данія – 24 тис., Катар – близько 20 тис. та Домініканська Республіка – 14, 5 тис. осіб.
До таких Балканських країн, як Чорногорія, Хорватія та Албанія їздили 23 тис., 16,2 тис. та 12 тис. українців відповідно.
Також для наших земляків найцікавішими стали Литва, де побувало 33 тис., Латвія – 19,5 тис. та Фінляндія – майже 10 тис. українців.
Іноземців в Україну торік прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості завітали зі 192 країн світу.
Найбільше в Україну приїздило знову ж таки із країн, що межують з нашою державою. І тут лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис. А також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.
Крім того, в Україну завітало 34,5 тис. громадян Великої Британії, близько 30 тисяч громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, понад 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис – Грузії, понад 22 тисячі – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.
З Чехії, Латвії, Китаю, Єгипту, Узбекистану та Вірменії в Україні побувало від 10 до 20 тис. подорожувальників.
Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу країну транзитом.