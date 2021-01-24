Торік понад 11 мільйонів українців побували у 123 країнах світу

Громадяни України протягом минулого року здійснили подорож до 123 країн світу. Всього за кордон змогли потрапити понад 11 млн 250 тис. українців.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт Державної прикордонної служби.

«Найбільш відвідуваними стали для наших земляків три країни, що межують з Україною. На першому місці Республіка Польща – близько 4 млн, на другому - Угорщина – 1 млн 635 тис. та на третьому - РФ – 1 млн громадян України. Серед лідерів минулого року були також такі країни, як Туреччина, де побувало 965 тисяч українців, та Єгипет – 730 тисяч», - зазначили у ДПСУ.

Велика кількість українців їздили до Румунії – понад 626 тис., Білорусі – 496 тис., Словаччини – 336 тис., Молдови – 328 тис., Німеччини – 222 тис. та ОАЕ – 100 тис. осіб.

Популярною стала також така країна як Австрія, куди здійснили свою подорож 68 тис. наших співвітчизників.

Не менш цікавими були: Італія – майже 60 тис., Іспанія – 53,5 тис., Велика Британія – 44,5 тис., Болгарія – 42 тис., Ізраїль – 41 тис., Грузія – 33,6 тис., Греція – 26,5 тис., Данія – 24 тис., Катар – близько 20 тис. та Домініканська Республіка – 14, 5 тис. осіб.

До таких Балканських країн, як Чорногорія, Хорватія та Албанія їздили 23 тис., 16,2 тис. та 12 тис. українців відповідно.

Також для наших земляків найцікавішими стали Литва, де побувало 33 тис., Латвія – 19,5 тис. та Фінляндія – майже 10 тис. українців.

Іноземців в Україну торік прибуло майже втричі менше – приблизно 3,4 млн. Гості завітали зі 192 країн світу.

Найбільше в Україну приїздило знову ж таки із країн, що межують з нашою державою. І тут лідерами стали громадяни Молдови – 933 тис., Білорусі – 463,5 тис., РФ –390 тис., Польщі –272 тис., Румунії – 229 тис та Угорщини – 217 тис. А також Туреччини –149 тис., Німеччини – 74 тис., Ізраїлю – 57 тис. та США – 42 тис.

Крім того, в Україну завітало 34,5 тис. громадян Великої Британії, близько 30 тисяч громадян Литви, 26 тис. – Азербайджану, понад 25 тис. – Італії, 23 тис. – Індії, 22,5 тис – Грузії, понад 22 тисячі – Болгарії, майже 21 тис. – Сербії.

З Чехії, Латвії, Китаю, Єгипту, Узбекистану та Вірменії в Україні побувало від 10 до 20 тис. подорожувальників.

Переважна більшість іноземців перебували в Україні з приватною та туристичною метою, а 70 тисяч осіб прямували через нашу країну транзитом.