Бердичів використовує свій туристичний потенціал лише на 10% – голова облради

Туристичний потенціал міста Бердичева, що на Житомирщині, наразі розкритий лише на 10%.

Про це заявив голова Житомирської обласної ради Володимир Федоренко, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу облради.

"Відомо, що Бердичів має славу "малого Єрусалима" і міста романтичного кохання Оноре де Бальзака, зберігає головну католицьку святиню України і таємниці підземного міста. Тобто, приїхати до Бердичева є безліч приводів, але його туристичний потенціал використовується ледве на 10%", – зазначив Федоренко.

За його словами, місто треба перетворити на комфортний, гостинний, багатий цікавинками центр життя. Для цього потрібні доступні готелі, кафе, ресторани, щоб люди залишалися у Бердичеві на декілька днів.

Як повідомляв Укрінформ, у програмі розвитку туризму Житомирщини на 2021-2023 роки визначили 5 туристичних "магнітів", серед яких є й історичний комплекс "Кляштор Босих Кармелітів" у Бердичеві.