Два нацпарки Буковини стали доступними для віртуальних прогулянок
Про це повідомляє Чернівецька ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Для двох національних природних парків Буковини – "Вижницького" та "Черемоського" – створили віртуальні туристичні маршрути і панорами. Відбулося це в межах спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Google Україна", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, в національному природному парку "Вижницький" можна віртуально прогулятися горою Стіжок, в урочищі Лужки та біля джерела Бук. Натомість національний природний парк "Черемоський" відкрив віртуальний шлях до ставка Кляуза Перкалаб, церкви святого Івана Хрестителя та ландшафтного заказника Чорний Діл.
Як повідомлялося, загалом оцифрували 10 національних парків, ще 6 отримали віртуальне життя торік. Тож кожен у будь-який час може здійснити мандрівку екологічними стежками, річковими маршрутами, відвідати Скелі Довбуша чи Мертве озеро, джерело Бук чи маєток Святого Миколая.
Фото: скріншот з Google Maps, ставок Кляуза Перкалаб