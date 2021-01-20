Два нацпарки Буковини стали доступними для віртуальних прогулянок

Національні природні парки "Вижницький" та "Черемоський", що в Чернівецькій області, отримали віртуальні туристичні маршрути й панорами.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Для двох національних природних парків Буковини – "Вижницького" та "Черемоського" – створили віртуальні туристичні маршрути і панорами. Відбулося це в межах спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і Google Україна", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в національному природному парку "Вижницький" можна віртуально прогулятися горою Стіжок, в урочищі Лужки та біля джерела Бук. Натомість національний природний парк "Черемоський" відкрив віртуальний шлях до ставка Кляуза Перкалаб, церкви святого Івана Хрестителя та ландшафтного заказника Чорний Діл.

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Як повідомлялося, загалом оцифрували 10 національних парків, ще 6 отримали віртуальне життя торік. Тож кожен у будь-який час може здійснити мандрівку екологічними стежками, річковими маршрутами, відвідати Скелі Довбуша чи Мертве озеро, джерело Бук чи маєток Святого Миколая.

Фото: скріншот з Google Maps, ставок Кляуза Перкалаб