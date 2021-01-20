Відень 2020 року відвідало на 6 мільйонів туристів менше

Торік до столиці Австрії прибули близько 2 млн гостей, що на 74,7% менше показника 2019-го.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу із посиланням на офіційні дані віденської влади.

Якщо рахувати у ночівлях, то впродовж минулого року у Відні зареєстрували майже 4,6 млн ночівель, що на 74% менше, ніж у 2019 році.

Майже третина гостей столиці були австрійцями, близько 1,36 млн прибули з-за кордону (3,3 млн ночівель). Найбільше туристів до столиці Австрії прибувало із сусідньої Німеччини – понад 400 тис. осіб (1 млн ночівель).

Гостей з України торік у Відні було майже 29 тис., що на 76% менше показника 2019 року – тоді у місті погостювали понад 120 тис. українців.

Попри приплив туристів у січні та лютому 2020 року, пандемія коронавірусу призвела до різкого падіння кількості мандрівників у наступні місяці. У грудні 2020 року, коли Австрія залишалася закритою на карантин, у столиці зареєстрували лише 76 тис. ночівель – спад на понад 95%, як порівняти з 2019 роком.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році у Відні зафіксували майже 8 млн туристів та 17,6 млн ночівель. Водночас майже 6,3 млн туристів були з-за кордону (14,6 млн ночівель).