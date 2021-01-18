На Закарпатті цьогоріч хочуть відновити Музей лісосплаву

У Міжгірському районі Закарпаття цьогоріч планують завершити реконструкцію Музею лісу та сплаву.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у сюжеті телекомпанії "М-студіо".

Зазначається, що наразі вже виконано 40% відновлювальних робіт, які стартували на початку 2018 року. Тоді із виділеного бюджету використали 28,1 млн гривень. Наразі кошторисну документацію переробили і здали проєкт на експертизу. Новий кошторис передбачено розміром близько 65 млн гривень. Завершити роботи планують вже до кінця 2021 року.

Єдиний у Європі Музей лісосплаву існував в урочищі Чорна Ріка. Таких закладів у світі лише два – в Україні та Канаді. Музей знайомив із знаряддями праці лісорубів і бокорашів. Він зазнав значних пошкоджень під час катастрофічних паводків 1998 та 2001 років. Дамба, що розташовувалася в цьому ж районі, була повністю знищена.

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Як зазначали у Закарпатській ОДА на старті відновлювальних робіт, після відкриття Музей лісу та сплаву, як і в попередні роки, стане перлиною Карпат, одним із чудес України, подивитися на яке приїжджатимуть тисячі туристів.

Відео: М-студіо