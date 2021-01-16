Санчата для дітей небезпечніші за гірські лижі – експерт

Катання з гірської траси на санчатах для дітей більш небезпечне, ніж спуски на лижах.

Таку думку страсбурзькому виданню DNA висловив експерт з безпеки зимових видів дозвілля для дітей, керівник громадської організації "Друзі понад усе" Даніель Кіппелен.

"Упродовж 30 років ми працюємо над тим, щоб наші інструктори й молоді люди усвідомлювали небезпеку гірського середовища. На мою думку, ризики катання на санчатах недооцінені. Це зимове дозвілля більш небезпечне, ніж спуски на лижах", – зазначив експерт.

У Франції 10 січня на гірськолижній станції у регіоні Ельзас (гори Воґези) загинула 17-річна дівчина. Вона зіткнулася з елементом автоматичного підйомника, коли набрала велику швидкість під час спуску на санчатах зі схилу, призначеного лише для спуску на лижах.

23-річна жінка, яка також використовувала сані, отримала важкі поранення.

Правоохоронні органи проводять розслідування трагедії.