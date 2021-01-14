Гірськолижні курорти перевірять на дотримання карантину - Ляшко

Гірськолижні курорти перевірять на дотримання карантину - Ляшко

Укрінформ
На гірськолижних курортах у Карпатах у п'ятницю, 15 січня, відбудуться перевірки закладів громадського харчування щодо дотримання карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Як головний державний санітарний лікар отримую численні повідомлення про роботу в період карантинних обмежень ресторанів, барів, розважальних закладів на гірськолижних курортах та в Львівській області», - зазначив він.

У зв'язку з цим Ляшко повідомив, що «вже завтра відбудуться перевірки закладів громадського харчування на гірськолижних курортах» із залученням Національної поліції.

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«Якщо ми звертаємось до людей з проханням дотримуватись протиепідемічних заходів, і вони дотримуються їх, то чому тоді певні представники бізнесу дозволяють собі порушувати ці правила? Бажання воювати з системою не повинно превалювати над збереженням життя та здоров’я українців. Порушення повинні мати наслідки», - заявив Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня запроваджено посилені карантинні обмеження, які діятимуть до 24 січня. У цей період забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх навинос); кінотеатрів і театрів; фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

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Водночас дозволена діяльність гірськолижних курортів. Однак заклади громадського харчування на їхній території мають бути зачинені, також заборонено продаж алкогольних напоїв.

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