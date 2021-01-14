На Балі макаки грабують туристів й обмінюють поцуплене на їжу

Науковці з кафедри психології Університету Летбридж у Канаді з’ясували, що в районі храму Улувату на Балі макаки полюють за гаманцями й гаджетами людей, а потім чекають від них їжі як викуп.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Науковці витратили понад 270 днів на знімання взаємодії тварин та відвідувачів храму, й виявили, що мавпи здатні розуміти, які предмети найбільше цінують їхні жертви, та використовувати цю інформацію для свого "прибутку".

Тож макаки найчастіше прагнуть поцупити у туристів мобільні телефони, гаманці та окуляри.

"Ці мавпи стали експертами з викрадення предметів у розслаблених туристів, які не слухають рекомендацій персоналу храму зберігати всі цінні речі у застібнутих сумках, міцно зав'язаних на шиї та спині", – зазначив провідний автор дослідження, доктор Жан-Батіст Лека.