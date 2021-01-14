У селищі Красноїльськ, що в Чернівецькій області, місцеві жителі вже другу добу проводять автентичну Маланку.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів голова Красноїльської ОТГ Степан Драгун.

"Незважаючи на коронавірус, цей процес зупинити було неможливо. 13 січня колективи із 5 кутів селища маланкували всю ніч. А вдень 14 січня усі маланкарі приходять у центр села та проводять виступи", – сказав селищний голова.

Він зазначає, що в будь-якому разі всі маланкарі виступають у масках, тому масового інфікування COVID-19 там не очікують.

У Красноїльську на Буковині вже другий день триває автентична Маланка / Фото: Маркіян Лисейко, Укрінформ

Як повідомили очевидці, дорогою до Красноїльська встановили шість блокпостів. На них чергують переодягнені у поліцейських місцеві жителі. За в’їзд з машини просять 20 гривень.

У Красноїльську на Буковині вже другий день триває автентична Маланка / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

У селищі переодягнені веселяться, жартують, співають та маланкують. Усі учасники дійства – у масках своїх фольклорних персонажів – Ведмедя, Жида, Баби, Діда, Царя і Цариці.

За словами учасників Маланки, один костюм Ведмедя важить до 70 кг, його створюють упродовж 5-6 годин, потім прикрашають.

Після того, як колективи різних кутів селища Красноїльськ збираються у центрі, тут триває масове видовище із музикою, співами, танцями і свистом. Найкращому колективу після виступів вручають нагороду.