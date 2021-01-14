У курортному Трускавці немає нових випадків коронавірусу – міськрада

У курортному місті Трускавець, що на Львівщині, немає нових випадків заражень коронавірусною інфекцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Трускавецької міської ради.

"У місті не виявлено нових хворих на коронавірус. Наразі залишаються двоє хворих з COVID-19, які лікуються амбулаторно, тобто залишаються вдома, адже стан пацієнтів стабільний, хвороба проходить у легкій формі", – повідомив головний лікар міської лікарні Трускавця Ігор Стасик.

За його словами, тести 11 пацієнтів, які були з підозрою на COVID-19, поки не підтвердили наявність у них вірусу.

У міськраді нагадали, що від 8 січня і до цього моменту у Трускавці залишається 2 хворих на коронавірус, а захворюваність на ГРВІ у місті зменшилася до 15 випадків, як порівняти з минулим тижнем, коли було 23.

Станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 7 925 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 1 138 764 особи.

Від початку пандемії на Львівщині на COVID-19 захворіли 64 817 особи, з них 49 953 пацієнти одужали, 1870 – померли.