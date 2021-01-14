У курортному Трускавці немає нових випадків коронавірусу – міськрада
Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Трускавецької міської ради.
"У місті не виявлено нових хворих на коронавірус. Наразі залишаються двоє хворих з COVID-19, які лікуються амбулаторно, тобто залишаються вдома, адже стан пацієнтів стабільний, хвороба проходить у легкій формі", – повідомив головний лікар міської лікарні Трускавця Ігор Стасик.
За його словами, тести 11 пацієнтів, які були з підозрою на COVID-19, поки не підтвердили наявність у них вірусу.
У міськраді нагадали, що від 8 січня і до цього моменту у Трускавці залишається 2 хворих на коронавірус, а захворюваність на ГРВІ у місті зменшилася до 15 випадків, як порівняти з минулим тижнем, коли було 23.
Станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 7 925 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 1 138 764 особи.
Від початку пандемії на Львівщині на COVID-19 захворіли 64 817 особи, з них 49 953 пацієнти одужали, 1870 – померли.