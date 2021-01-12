Чернігів запропонував охочим архітектурний фотоквест

У Чернігові для туристів і місцевих жителів розробили фотоквест "Кроками Карташевського в місті легенд", який можна пройти під час дії посилених карантинних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це телеканалу "Дитинець" розповіла заступник начальника Управління культури і туризму Чернігівської міськради Катерина Литвин.

"Туристично-інформаційний центр продовжує свою роботу (під час дії посилених карантинних обмежень – ред.). У нас буде працювати черговий адміністратор, враховуючи те, що все одно туристи приїздять в наше місто. Для своїх містян ми пропонуємо відпочинок зі змістом. Це так званий сімейний квест "Кроками Карташевського в місті легенд". Що мається на увазі? В інформаційному центрі можна отримати буклет з запитаннями і картою, яка буде інформувати про те, які архітектурні пам’ятки залишив після себе відомий архітектор і яка кількість них не збереглася", – прокоментувала Литвин телеканалу "Дитинець".

Учасники квесту мають переміщатися від однієї пам’ятки до іншої, розгадуючи загадки і відповідаючи на питання. На кожній квестовой локації необхідно буде зробити селфі й опублікувати їх в Facebook з хештегом #фото_квестЧернігів до 25 січня. Після підбиття підсумків учасники квесту отримають нагороди від Туристичного інформаційного центру.

Як відомо, під керівництвом українського архітектора Антона Карташевського були побудовані будівлі пізнього класицизму в Чернігові, магістрат в Кременчузі, багато урядових будівель, навчальних закладів, поштових станцій в інших містах. Карташевський брав участь у переплануванні Чернігова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.