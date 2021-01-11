Туристичні атракції Рогатина популяризуватимуть вказівниками

У Рогатині, що на Івано-Франківщині, встановили сучасні туристичні вказівники з підсвіткою для промоції історико-культурної спадщини краю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рогатинської міськради.

Зазначається, що інформаційні вказівники типу "Вежа" з підсвіткою, а також інформаційні стенди, вказівники з несною конструкцією та з системою кріплення розробили й розпочали встановлювати на вулицях міста в межах проєкту "Рогатин – туристичний". Крім того, було видано 2 тисячі буклетів "Рогатин туристичний", туристичні мапи міста й району.

У серпні 2020 року проєкт став одним із переможців Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад. Обсяг його фінансування – 250 тис. грн.

"Реалізація цього проєкту виявилася доволі необхідною для нашої громади. Адже на території міста розташовано три музеї, чимало пам’яток архітектури, серед яких зокрема пам’ятка ЮНЕСКО, які можуть стати однією з атракцій туристичної Івано-Франківщини. Однак через відсутність візуальної інформації про історико-культурні пам'ятки, пам’ятники та скульптури, інформаційних вказівників та тематичних туристичних маршрутів історико-культурна спадщина нашого краю використовується нераціонально. Без такого знакування туристам не завжди вдається побачити всі цікаві місця Рогатинської громади", – зауважили у міськраді.

Тут переконані, що реалізація ініціативи позитивно вплине на розвиток Карпатського регіону завдяки збільшенню туристичної привабливості краю шляхом розвитку туристичних об’єктів у місті. Відповідно, знакування місць має дати змогу провести візуальну ідентифікацію Рогатина та Рогатинського Опілля. А у майбутньому – стати одним із кроків, що сприятиме розвитку міста як туристичного центру.

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Як підкреслили в міськраді, конкурс ініціатив місцевих карпатських громад унікальний тим, що його спільно реалізують Асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна", Міністерство розвитку громад і територій України, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька обласні державні адміністрації в межах проєкту "Карпатська мережа регіонального розвитку".

Половина проєктів-переможців буде реалізована на території гірських регіонів, що популяризують Українські Карпати як привабливий туристичний регіон. "Карпатська мережа регіонального розвитку" об’єднує чотири області та підвищує їхню інвестиційну привабливість через впровадження відповідних проєктів.

Фото: Рогатинська міськрада