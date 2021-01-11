У Харкові 5 туристичних локацій отримали відзнаку безпечних для подорожей

У Харкові назвали переможців всеукраїнського туристичного конкурсу "SafeTravels Contest 2020", який визначав заклади, безпечні для мандрівок під час пандемії.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на департамент міжнародного співробітництва, передає Укрінформ.

Зазначається, що перемога в конкурсі, який пройшов у грудні 2020 року і у якому брали участь різні об'єкти – готелі, туроператори, аеропорти, туристичні атракції, – "надає бізнесу можливість використання спеціально розробленого знака "SafeTravels", за допомогою якого туристи можуть ідентифікувати безпечні локації, пам'ятки і компанії у всьому світі як такі, що відповідають світовим протоколам охорони здоров'я та гігієни".

За результатами конкурсу, харківські підприємства туристичної галузі стали переможцями в таких категоріях: готелі та місця розміщення – "Hotel & SPA NEMO with dolphins", ТОВ "Харків Палас"; туристичні атракції – Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького, арт-завод "Механіка. Інша Земля"; аеропорти – Міжнародний аеропорт "Харків".

Наявність спеціального знака "SafeTravels" у цих об'єктів свідчить про те, що вони адаптовані й готові працювати під час пандемії COVID-19, а харків'яни й гості міста можуть почуватися там у безпеці.

Конкурс "SafeTravels Contest 2020" ініціювала Національна туристична організація України для сприяння реалізації Глобальної ініціативи Всесвітньої ради з подорожей і туризму "SafeTravels" і зменшення негативних наслідків поширення пандемії COVID-19 на сферу туризму країни.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2012 року у Харкові після реконструкції відкрито Центральний парк культури та відпочинку ім. Горького. На території парку загальною площею понад 130 га розміщено кілька десятків атракціонів, підвісна канатна дорога, дитяча залізниця, тенісні корти, футбольні поля, кінотеатр, а з грудня 2020 року – ще й майданчик площею 1 га, де встановлено кілька десятків інтерактивних скульптур динозаврів, серед яких – найбільша в країні скульптура брахіозавра заввишки 15 метрів.

Утримання парку щорічно обходиться міському бюджету в понад 130 млн гривень.