Поліцейські виявили у Чорнобильській зоні 14 нелегальних туристів

За п’ять днів 2021 року у зоні відчуження правоохоронці виявили 14 екстремалів-туристів, які проникли на територію незаконно, минаючи контрольно-пропускні пункти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

«Так, днями, під час патрулювання зони ЧАЕС біля відселеного міста Прип’ять поліцейські виявили п’ятьох шукачів екстремального туризму. Ними виявились 23-річний та 36-річний жителі Вінниччини, 29-річний киянин, 20-річний житель Житомирської області та 20-річний одесит», – йдеться в повідомленні.

Крім того, дев’ятьох туристів-екстремалів з Києва правоохоронці виявили поблизу сіл Поліське, Мартиновичі та біля КПП «Чорнобиль-2». Найстаршому з них 32 роки, а наймолодшому – 20.

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Відносно всіх порушників поліцейські склали протоколи за ст. 46-1 (порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративні матеріали передані до суду для ухвалення рішення.