На Прикарпатті відновили криївку, в якій загинули повстанці 70 років тому

На Прикарпатті у селі Великий Ключів, що на Коломийщині, відновили криївку Сірого, Яра й Мухи, в якій 1951 року загинули повстанці.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив громадський діяч Геннадій Романюк у сюжеі місцевої телерадіокомпанії "НТК".

"Ця криївка важлива тим, що тут загинули наші найвищі провідники, коли підпілля майже завершило боротьбу", – зазначив Романюк.

Громадська активістка Ольга Баранецька розповіла, що в бункері до зимівлі 1951 року готувались троє повстанців: провідник Іван Кулик – Сірий, Юрій Дронюк – Яр та його дружина Анна Дронюк – Муха. Сірий був родом з Донеччини. Колишній капітан Червоної Армії познайомився з повстанцями у полоні й, перейшовши на їхній бік, очолив боротьбу УПА у Коломийській окрузі. Усі загинули через зрадника Кірова, якого завербувало МГБ.

"Повстанці не пристали на пропозицію здатися. До останнього палили архіви та давали відсіч", – зазначила Баранецька.

До відновлення криївки у Верхньому Ключеві долучились активісти Коломийського районного осередку ВО "Тризуб" імені Степана Бандери.

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МГБ – Міністерство державної безпеки СРСР (рос. Министерство государственной безопасности СССР (МГБ)) — союзно-республіканське міністерство, яке існувало з 1946 до 1953 року. Наступник Народного комісаріату державної безпеки (рос. НКГБ), попередник КДБ СРСР.