Безпечними для подорожей визнані 16 туристичних об’єктів Вінниці

У Вінниці 16 об’єктів туризму стали переможцями Всеукраїнського конкурсу #SafeTravels Contest, який визначав заклади, безпечні для подорожей під час пандемії.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

"Національна туристична організація України в партнерстві зі Всесвітньою радою подорожей і туризму (WTTC) презентувала серію протоколів для основних галузей туристичного сектора України з метою ефективного пом'якшення наслідків пандемії COVID-19 та запровадила особливу відзнаку #ПодорожуйБезпечно (Safe Travels). Для визначення найкращих прикладів було оголошено всеукраїнський конкурс #SafeTravels Contest, мета якого – зменшення негативних наслідків поширення пандемії COVID-19 на сферу туризму та гостинності України. З Вінниці ініціативу взяти участь у конкурсі проявило одразу 16 представників. Усі здобули перемогу й отримали відзнаку", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відзнака #SafeTravels дає змогу туристам впізнавати локації, атракції та компанії по всьому світу як такі, що прийняли й виконують глобальні стандартизовані протоколи охорони здоров’я та гігієни задля того, щоб туристи подорожували безпечно.

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Переможців конкурсу визначали у п’яти номінаціях. В одній з них, – безпечний аеропорт, – вінничани не були представлені. У решті всі учасники з регіону здобули відзнаку.

Зокрема, безпечними готелями і місцями розміщення визнані сім закладів, у номінації "Туроператори і туристичні агенції" – чотири переможці.

Відзнаку #ПодорожуйБезпечно (Safe Travels) вибороли чотири вінницькі туристичні атракції: "Академія активного відпочинку", тюбінг-парк Vinny Land , Музей науки і Вінницький планетарій.