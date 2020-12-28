Охочі побачити білі гірські вершини можуть вирушити в мандрівку на Чорногірський хребет Карпат – по снігу тут зараз іще легко трасувати.

Запорука вдалого зимового походу в Карпатах – це погожий день, посильний маршрут та якісна організація сходження, повідомив у коментарі кореспонденту Укрінформу гід Сергій Прокоп.

"Зараз у зимовому поході в Карпатах на Чорногірському хребті туристи можуть потрапити у справжню зимову казку, якої немає на решті території країни. Не зважаючи на те, що всюди – дощі та мряка, у горах морозно та сніжно. Єдине, треба вгадати з погодою, вона була ідеальною на минулих вихідних, тому й вибрали її для екскурсії на гору Туркул, 1933 метри, з якої відкривається чудовий краєвид на Говерлу та Петрос, Мармароський масив. Із погодою я підгадав з досвіду: знаю, що після сильних дощів та штормових попереджень, як правило, бувають два-три дні ясної погоди. Якраз так і сталося", – розповів гід.

Чорногірський хребет Карпат вкритий снігом / Фото: Тетяна Когутич, Укрінформ

За словами Прокопа, зараз одноденні маршрути горами Карпат дуже популярні серед туристів. Вони зручні для людей, які не можуть собі дозволити кількаденні походи через роботу чи уклад життя. Узимку на такі маршрути можна брати туристів із різним рівнем підготовки за умови дотримання усіх вимог на маршруті (рухатися в загальному темпі, мати мінімальне спорядження, не відходити від маршруту та виконувати вказівки провідників).

"Ми, зокрема, мали зайти на вершину Туркула, але на полонині виявилося більше снігу, ніж очікували, тому прохід маршруту зайняв більше часу. Відтак, разом із групою прийняли рішення не брати вершину, а засвітла повернутися вниз," – каже Прокоп.

Також закарпатський гід радить туристам обов'язково реєструватися у працівників Карпатського біосферного заповідника та гірських рятувальників, а самостійним туристам не виходити на маршрут без супроводу гідів, адже гори взимку можуть бути небезпечними. Крім того, туристів попереджають, що зараз в лісі активізувалися вовки.

Як відомо, Чорногірський хребет в українських Карпатах – традиційно найпопулярніша локація серед туристів і влітку, і взимку. Хребет простягається на довжину близько 40 км між долинами річок Чорної Тиси на заході та Чорного Черемоша на сході. На ньому розташовані найвищі гори Українських Карпат – Говерла, Петрос, Гутин Томнатик.